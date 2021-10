Bergomi: “L’Inter non è più forte dell’anno scorso, ma passerà il turno in Champions”

Il pensiero dello Zio sulla squadra di Simone Inzaghi, tra mercato estivo e obiettivo ottavi

"Quest’anno era l’anno dell’Inter. Aveva Lukaku e Hakimi, poi ha perso gli uomini migliori". Comincia con queste parole l'analisi nerazzurra di Beppe Bergomi dagli studi di SkySport: "Molti dicono che è più forte dell’anno scorso, ma io non lo penso. Anche se gioca un bel calcio ed è bella da vedere, ma sostituire quei due è difficile per chiunque - prosegue lo Zio -. La società ha operato bene, ma da quel punto di vista ha fatto un passo indietro. Poi penso anche che l’Inter passerà il turno di Champions e che farà 6 punti con Sheriff perché è forte, anche se poi non so perché fa fatica a vincere le partite decisive".