Bergomi: “L’Inter gioca un calcio totale. Calhanoglu? Ecco dove è migliorato”

Lo Zio analizza la vittoria nerazzurra: "La superiorità sul Cagliari è stata enorme"

L’ex difensore dell’Inter si concentra poi anche sulla rinascita di Hakan Calhanoglu: “Al Milan lo mettevano in discussione i tifosi, non la società o Pioli che lo faceva sempre giocare. Lui non si rende conto della forza che ha, quel Milan esaltava le qualità di Calhanoglu. Il gol che ha fatto contro il Cagliari non è una sorpresa, è uno che calcia bene da fuori, ma è migliorato nel recupero palla e nella determinazione. E fa il doppio regista, aiuta Brozovic”.