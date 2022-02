Bergomi: “L’Inter fatica a chiudere le partite. I cambi hanno inciso”

"L’inter è forte, ma per vincere le partite deve andare sempre a un certo ritmo", ha aggiunto

"Il calcio è strano fino a un certo punto". Esordisce così nel corso di 'Sky Calcio Club' l'opinionista Giuseppe Bergomi nell'analisi del derby meneghino perso ieri dai nerazzurri per 2-1 imn rimonta. "L’inter è forte, ma per vincere le partite deve andare sempre a un certo ritmo. È una squadra che fatica a chiudere la partite e le gare non puoi sempre riuscire a gestirle. Poi ieri con i cambi l’Inter doveva giocare in un modo diverso, contro il Milan non ci è riuscita. Di contro i cambi del Milan hanno determinato qualcosa”, ha aggiunto.