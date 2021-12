Bergomi: “L’Inter fa calcio totale, Inzaghi mi ha stupito. Non me lo aspettavo”

Lo Zio a Radio Kiss Kiss: "Mi aspettavo una squadra più bloccata che ripartiva veloce, un po' come quella dello scorso anno che sfruttava la catena di destra e si appoggiava su Lukaku"

Sorpassi, controsorpassi e colpa di scena sempre dietro l'angolo. In vetta, la Serie A è più che mai incerta, tanto che le favorite per lo scudetto cambiano ogni settimana. "Ci facciamo sempre prendere dal momento, la squadra che ti prende di più l’occhio ora è l’Inter, per come interpreta la gara - sottolinea Beppe Bergomi a Radio Kiss Kiss -. Fa un calcio totale, Inzaghi mi ha stupito , non pensavo potesse esprimere un livello di gioco così alto. Non dimentichiamoci che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà e crisi arrivano per chiunque, Milan e Napoli stanno soffrendo tutte queste assenze e questi infortuni. Vero che chi ha giocato si è dimostrato all’altezza ma diventa fondamentale il recupero dei titolari. Il campionato è appassionante, oltre all’Inter sta benissimo anche l’Atalanta".