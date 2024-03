Nel dopo Inter-Napoli, direttamente dagli studi di Sky, Beppe Bergomi ha analizzato il pareggio emerso al Meazza: "L'Inter vista nel primo tempo è stata come sempre molto bella, con tutti gli interscambi come nell'azione del gol. Ultimamente però nel finale prova ad andare in gestione del risultato e le cose non girano bene. Vero che il Napoli ha fatto pressione senza impegnare tanto Sommer, ma per come ha giocato ci sta il pareggio. L'Inter mi sembra un po' in riserva".