Ufficiale anche l'arrivo di Yann Bisseck, altro rinforzo per la rosa di Simone Inzaghi, squadra ancora da allestire, ma come si è migliorata l’Inter fino a questo momento? A rispondere è Beppe Bergomi, ospite a 'Calciomercato L'Originale' su Sky: "Sì. Attraverso due punti: uno perché inserisce in squadra un altro italiano ed è una cosa importante per una squadra di italiani che giocano in Nazionale; in questi anni ho sempre visto che chi ha una base italiana forte crea identità forte. Secondo punto, poi non so se sarà più forte o meno dell’anno scorso, quello ce lo dirà il campo però, ha abbassato l’età media. Siamo qui ad aspettare poi come verrà completata questa squadra".

Di che innesti ha bisogno?

"Per come gioca deve avere quattro attaccanti forti. Perché quando ha avuto Lukaku in condizione l’Inter è ripartita molto forte quindi quello è il reparto principale. Poi certo, a centrocampo dobbiamo vedere come giocheranno Barella e Frattesi che sono molto simili, ma c’è Mkhitaryan, c’è Calhanoglu, vedremo la crescita di Asllani, ha le corsie esterne da completare… Vedremo come completeranno".