Bergomi: “Inzaghi ha affrontato bene le ultime gare. Anche grazie ai cambi”

L'analisi dello Zio per Sky Sport: "Non so se sia la favorita per lo Scudetto, ora ha due partite per rientrare in corsa"

Christian Liotta

Beppe Bergomi, ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', commentando la vittoria dell'Inter contro l'Udinese ha voluto porre l'accento sull'analisi post-Empoli: "A me è piaciuta l'intervista di Massimiliano Farris dopo la partita con l'Empoli, dove aveva individuato i problemi della squadra. Non erano partite facili le ultime due, Simone Inzaghi le ha affrontate bene coi cambi: Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, stanno rispondendo tutti bene. Non so se sia la favorita, ora ha due partite per rientrare. Sin qui all'Inter non sono girati bene gli scontri diretti"