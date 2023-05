"Qui al meazza si vive ancora l'energia del derby, siamo a contatto con tanta gente. Questo è uno stadio magico, ho avuto la fortuna di giocarci vent'anni e pensare che possa essere buttato giù ti fa venire tristezza anche se bisogna guardare avanti" ha detto Beppe Bergomi a Sky in diretta dalla Scala del calcio dove si sta svolgendo l'evento 'Il Foglio a San Siro'. "Il primo tempo dell'Inter? Sinceramente non me l'aspettavo, anche se i nerazzurri hanno sempre approcciato bene gli ultimi derby, quello di Supercoppa ma anche quello in campionato. Allora però il Milan era in difficoltà, stavolta no. Non mi aspettavo quei trentacinque minuti giocati così".

Sul gol di Dzeko:

"Non è questione di differenza di fisicità tra Dzeko e Calabria. Quando prepari le partite c’è una dose di imprevedibilità, l’Inter ha quasi sempre sorpreso il Milan anche in campionato sul primo palo, gol di Lautaro. Forma quasi un trenino lì l’Inter ed è difficile prendere la marcatura lì, il Milan ha cercato la marcatura, ma c’è anche l’abilità di Dzeko. Non è un gol facile il suo, è vero che c’è una fisicità diversa ma non è solo quello. C’è da sottolineare intanto la bravura del gesto tecnico di Dzeko, poi l’errore".

Il Milan non ha difeso e giocato di squadra?

"Pregi e difetti di come difende il Milan, tante volte coprono uomo su uomo e se salta una marcatura poi si può aprire uno spazio per andare dentro, lì è bravo Dimarco e Mkhytarian ruba il secondo a Tonali che è partito un attimo dopo e non è riuscito più a prenderlo, poi c’è anche la bravura di Lautaro. Ma c’è da dire che il Milan si stava portando dietro il gol appena subito, in tante situazioni prendi il gol, ti disunisci e ne subisci un altro ed è quello che è successo ieri".

In tutte le cose che hanno fatto la differenza ieri, quanto ha inciso l’esperienza?

"L’esperienza conta per gestire il pre-partita e questi sono pre-partita lunghissimi che durano una settimana, non devi dispendere energie. Ma se questa esperienza non è supportata da energie psicofisiche poi diventa dura. Il Milan è una squadra giovane che corre tantissimo, l’Inter però in questo periodo sta bene, gioca ogni tre giorni e Inzaghi ruota tanto ma bene. Ha rotazioni diverse che in campionato prima non ha avuto, basti pensare alle assenze di Brozovic e Lukaku, quindi sì l’esperienza ma devi anche stare bene".

Quanto è aperta ancora la partita?

"Riprendo le parole di Acerbi che dice che non hanno ancora fatto nulla. Ora il Milan non ha più niente da perdere e giocherà più leggera, con la mia esperienza dico che è ancora tutto aperto. Mi dispiace per Bennacer".