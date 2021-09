Bergomi: “Inter, brava la società. Squadra resta molto competitiva per lo scudetto”

Lo Zio applaude il lavoro della dirigenza: "Non era facile gestire il mercato dopo le cessioni eccellenti"

In vista del ritorno in campo per la terza giornata di Serie A, e con il debutto della nuova Champions League dietro l'angolo, Beppe Bergomi analizza i primi passi dell'Inter di Simone Inzaghi dopo le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku. "Secondo me la società ha operato bene - dichiara lo Zio ai microfoni di CalcioToday.it -, sono stati bravi e hanno colto le opportunità. Non era facile gestire il mercato dopo le cessioni eccellenti. I giocatori che ha preso sono diversi da quelli che sono andati, ma vanno a ricostruire una squadra ancora molto competitiva anche per vincere lo scudetto".