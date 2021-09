Bergomi: “Inter bella da vedere, ma le manca la solidità dell’anno scorso”

"L’Inter gioca un calcio divertente, ma deve alzare il baricentro per portare i giocatori dentro l’area", ha aggiunto

Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza il momento dell’Inter alla luce del 2-2 contro l’Atalanta: “L’Inter fa delle partite di grande intensità, è bella da vedere e ha un giocatore incredibile come Barella. È più bella anche dell’anno scorso, ma la solidità che aveva l’anno scorso con Conte difficilmente la ritroverà quest’anno. Il Napoli è la squadra che si espone meno perché ha davanti un giocatore come Osimhen che gli permette di giocare un certo calcio. L’Inter gioca un calcio divertente, ma deve alzare il baricentro per portare i giocatori dentro l’area. Lo scorso anno poteva difendere un po’ più bassa. L’Inter spende tanto adesso per costruire, magari poi ha meno lucidità”.