Bergomi: “I giocatori restano a terra troppo facilmente. Intervenga l’arbitro”

"Bisogna anche capire in che situazione di risultato sei", le parole dello Zio

Commentando l'episodio del gol di Felipe Anderson e della successiva rissa in campo, Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, esprime il suo punto di vista: "In generale, i giocatori restano a terra troppo facilmente. Poi, bisogna capire in che situazione di risultato sei: sullo 0-0 o in vantaggio, la palla la butti fuori facilmente. Per me, i giocatori devono restare in terra il meno possibile e soprattutto deve essere l'arbitro a intervenire".