Bergomi: “Gosens perfetto per l’Inter. E ti garantisce ancora diversi anni”

L'ex difensore nerazzurro parla così del nuovo obiettivo di mercato dell'Inter

Presente negli studi di Sky Sport durante ‘Calciomercato - L’Originale', Giuseppe Bergomi analizza così il possibile colpo Robin Gosens per l’Inter: "Gosens andrebbe benissimo anche se adesso è in fortunato, è perfetto per come gioca l’Inter. È un mancino e l’Inter ha faticato molto a trovarne, anche se Perisic usa bene tutti e due i piedi e ha un rendimento elevato. Gosens ti garantisce fisicità ma soprattutto ti garantisce diversi anni ancora".