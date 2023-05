L'Euroderby Inter-Milan suscita ovviamente grande attesa in tutto il mondo. E anche all'estero la febbre sale per la supersfida di mercoledì tra Milan e Inter, al punto che il quotidiano Kicker ha interpellato Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, per raccogliere le sue sensazioni e i suoi ricordi delle stracittadine milanesi. Partendo però da una precisazione: "L'interista soffre il Milan ma ha sempre in mente la Juventus. I nostri principali rivali sono i bianconeri, poi il Milan! Ecco perché il tifoso dell'Inter è sempre preso tra due fuochi.

Un tempo il derby aveva un significato sociale. Il tifoso interista in dialetto si chiamava 'Bauscia'. Le persone più ricche e distinte erano i nerazzurri, mentre il Milan era considerato più un club di lavoratori, e i tifosi perciò si chiamavano 'Casciavit'. La sfida di Champions? Vedo in vantaggio l'Inter perché la squadra ha recuperato morale e condizione al momento giusto. Inoltre l'Inter ha vinto gli ultimi due derby".