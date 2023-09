Con la finestra delle Nazionali ormai agli sgoccioli, adesso inizia il conto alla rovescia per il derby Inter-Milan. Dal campo di San Siro, Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, ritiene che il carico degli impegni di questi giorni non andranno molto a pesare sulla forma dei giocatori: "Siamo ancora a settembre, certe partite le puoi recuperare. Bisogna capire come arriveranno i sudamericani, in particolare Lautaro Martinez che gioca in Bolivia a oltre 3mila metri. La maglia della Nazionale però dà carica, a me almeno la maglia azzurra dava solo energia positiva"