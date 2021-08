Bergomi: “Correa ha talento, è la miglior scelta per l’attacco dell’Inter”

Lo Zio analizza lo sbarco del Tucu alla corte di Inzaghi

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex nerazzurro BeppeBergomi dice la sua sull'arrivo di Joaquin Correa all'Inter: “Partirei con Dzeko e Lautaro, Correa secondo me completa il reparto - dice lo Zio -. È uno che ha talento, anche se la continuità non è mai stato il suo forte. Per me però è la miglior scelta per come è strutturato l’attacco dell'Inter, l'ha voluto Inzaghi, ha tanto talento e ’Inter aveva bisogno di velocità e profondità".