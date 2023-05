Beppe Bergomi è ospite dell'evento 'Il Foglio a San Siro' per raccontare la sua lunga esperienza in qualità di voce tecnica nelle telecronache di Sky Sport: "Non credo che nelle telecronache conto il ruolo che un'opinionista ha fatto da giocatore. Lo si diceva anche degli allenatori, parlando di centrocampisti più adatti, invece vediamo che nell'Inter, per esempio, c'è un ex attaccante come Inzaghi in panchina".

Con lo Zio sono presenti Collovati e Paganin.

"Fulvio è stato il mio idolo calcistico, poi ho avuto la fortuna di vincere con lui un campionato nel mondo. Con Paganin abbiamo condiviso lo spogliatoio, giocando finali e tutto il resto. L'importanza è fare gioco di squadra, in campo come in telecronaca. Ognuno ha i suoi compiti, serve preparazione: prima questo era un lavoro di passaggio, ora devi farlo al 100%".