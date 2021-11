Bergomi: “Col Napoli cambi non ottimali, Perisic e Barella non li tolgo mai”

"Non so quanti in Serie A attaccano come l'Inter, ha sempre 5-6 giocatori in avanti", ha aggiunto

Presente come di consueto negli studi di ‘Sky Calcio Club’, l'ex nerazzurro Giuseppe Bergomi analizza il successo per 3-2 dell'Inter contro il Napoli: "È vero che questo è il primo scontro diretto che vince, ma secondo me negli altri che ha giocato non è mai andata sotto a livello di gioco - ha esordito -. La gara dura 90’ e secondo me l’Inter nel finale va sempre un po' in difficoltà, è successo anche oggi. Non so quanti in Italia attaccano come l’Inter, Perisic e Darmian giocano molto alti, ha sempre 5-6 giocatori in attacco. La gestione dei cambi forse oggi non è stata ottimale, sul 3-1 Inzaghi credo che abbia in parte pensato già alla sfida di mercoledì, ma ci sono dei giocatori a cui questa Inter non può rinunciare, Barella e Perisic sono due giocatori che io non toglierei mai. L’Inter però ha fatto una grande gara oggi”.