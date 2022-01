Bergomi: “Calendario asimmetrico e recupero un grattacapo in più per l’Inter”

L'analisi della bandiera nerazzurra dagli studi di Sky Sport

Beppe Bergomi sottolinea, dagli studi di Sky Sport, le difficoltà che dovrà incontrare l'Inter per via del calendario asimmetrico. "Nessun allenatore era favorevole al calendario fatto così - dice l'ex difensore nerazzurro -. Non ho capito il perché di tanti scontri diretti concentrati. L'Inter a gennaio ha Lazio, Atalanta, Milan, Napoli, poi inizia la Champions a metà febbraio. Deve recuperare la gara con il Bologna. Quando hai una partita di recupero e ti viene messa a metà settimana non è la stessa cosa di giocarla nella giornata consueta. Anche questo è un grattacapo in più per l'Inter, che deve anche incastrarla perché ha tanti impegni. In più il Milan è forte e se la giocherà con l'Inter, così come il Napoli che era la mia favorita di inizio stagione ma ha avuto troppi infortuni".