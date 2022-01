Bergomi: “Brozo, rinnovo al più presto. Dybala-Inter? Nella mia testa c’è altro”

Lo Zio: "L'argentino non si discute, per me deve diventare la bandiera della Juventus"

Mattia Zangari

E' il calciomercato il tema centrale dell'intervista rilasciata da Beppe Bergomi ai colleghi di TMW Radio. Si parte dal rinnovo di Brozovic con l'Inter, necessario secondo lo Zio: "E' insostituibile, non c'è un altro nella rosa che faccia come lui, oltre alle qualità tecniche ha quelle fisiche, corre tantissimo. Anche se marcato a uomo riesce a venire sempre fuori: l'Inter non deve farselo scappare e rinnovare al più presto".

A proposito di colpi futuribili in chiave nerazzurri, Bergomi ha belle parole per i due giocatori del Sassuolo, Frattesi e Scamacca: "La squadra di Inzaghi è completa, mancano giusto giocatori con un paio di caratteristiche: gente che salti l'uomo e vada in velocità. Questi sono i giocatori servono. Dei nomi fatti Frattesi mi piace tantissimo e anche Scamacca ha fisicità. Sono nomi interessanti".

In coda alla chiacchierata, il campione del mondo 1982 si esprime anche sulla possibilità di vedere Dybala a Milano, sponda nerazzurra: "Quando fai determinate scelte devi avere idee chiare: per esempio sento chi lo vorrebbe al posto di Calhanoglu. No, Dybala è una punta e gioca davanti. Però poi ci sono altri meccanismi: la continuità, l'ingaggio e la spesa. Il valore del ragazzo, comunque, non si discute anche se nella mia testa Dybala è sempre dovuto diventare la bandiera della Juventus. Non è detto che ogni rinnovo debba andare al rialzo...".