Bergomi: “Ai punti meritava l’Inter. Aspetto l’esplosione di Dumfries”

L'ex capitano nerazzurro: "Bisogna capire come cercare di migliorare il gioco; le avversarie accettano l'uno contro uno"

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi si esprime così sul pareggio ottenuto dall'Inter contro la Sampdoria e più in generale sullo stato delle cose all'interno del gruppo nerazzurro: "L'Inter aveva iniziato bene col Genoa e anche nel secondo tempo di Verona, ma deve capire come cercare di migliorare il gioco perché ora le avversarie accettano l'uno contro uno come hanno fatto Verona e Samp. Ai punti l’Inter meritava di andare in vantaggio più dei blucerchiati, comunque. Aspetto l’esplosione di Denzel Dumfries, ancora non ha trovato spazio”.