Lunga intervista concessa da Gonzalo Bergessio ai microfoni di TMW in occasione della notizia del suo ritiro dal calcio giocato. Tra gli argomenti affrontati anche un giudizio sulla Serie A fin qui e sul grande rendimento di Lautaro Martinez: "L’anno scorso ha fatto un grande campionato il Napoli e ha meritato di vincere. L’Inter per poco non ha vinto la Champions, era chiaro che questo campionato potesse vincerlo tranquillamente. Ancora manca tanto, ma rimane la favorita. Assieme alla Juventus, stanno sempre lassù. Secondo me è un calcio bellissimo, per nessuna squadra è facile vincere. Ma come forza penso che l’Inter sia uno scalino più avanti rispetto alle altre”.

Su Lautaro: "Il Toro è cresciuto tanto, arrivò in Italia da ragazzino e ha risposto a suon di gol. Poi è andato alla grande anche in Nazionale, è un ragazzo che vale tanto. Il rinnovo per lui è giusto, ma non so che cosa voglia fare. Sicuramente è tra i migliori attaccanti al mondo".