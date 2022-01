Beretta: “Sensi vuole dare continuità. Caicedo? Inzaghi lo conosce bene”

Poi un commento sul discorso capienza stadi: "Averli pieni è stimolante. Chiusi è un altro giocare. Ma il livello qualitativo del calcio italiano sta migliorando"

L'ex allenatore del SienaMario Beretta è intervenuto in diretta a 'Stadio Aperto', trasmissione di "TMW Radio". Diversi gli spazi del dialogo, tra questi anche un commento sul passaggio in prestito alla Sampdoria di Stefano Sensi: "Dopo tutte le vicissitudini fisiche avute vuole dare continuità alle sue partite, magari spera anche in una chiamata per il Mondiale".