Beppe Galli, presidente di Assoagenti, ospite negli studi di Sportitalia ha parlato del buon impatto avuto da Marcus Thuram con la maglia dell'Inter: "Siamo solo agli inizi, io aspetterei la fine per fare un bilancio. Le prime partite possono portare a giudizi che poi si rivelano sbagliati. Si fa presto a esaltare dei giocatori, poi però sbagliano due partite e diventano inadatti al gioco della squadra. Aspetterei ancora a dare un giudizio su di lui ma mi sembra un giocatore interessante. L'Inter ha grandissimo potenziale, ha una squadra completa. Nelle grandi squadre non ci sono panchinari: tutti possono giocare. Per il derby in questo momento sono favoriti".