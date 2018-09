Intervistato in esclusiva da L'Unione Sarda, Beppe Baresi, grande ex interista, ha anticipato i temi della gara che attende domani la squadra di Luciano Spalletti, impegnata a San Siro contro il Cagliari: "L'Inter martedì ha ottenuto una vittoria importantissima. Sono reduci da tre successi consecutivi e sono in forma. Anche con la Fiorentina c’è stata una prova di carattere. Con il Cagliari sarà sicuramente una bella sfida. Sono esperti e hanno un allenatore rodato per la salvezza. L’Inter gioca in casa e dovrà fare la partita. Non sarà facile per i rossoblù. Ovviamente spero che l’Inter porti a casa i tre punti”.

VIDEO - GABIGOL-CASTAN, LITE IN CAMPO DOPO 1' DI SANTOS-VASCO