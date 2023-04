"L’Inter ha una grande rosa. Sta raccogliendo meno di quello che dovrebbe raccogliere e il fatto che in Champions abbia vinto una partita così importante dimostra che può arrivare fino in fondo". A parlare in questi termini è l'ex nerazzurro Benny Carbone, intervistato da TMW dopo il ko contro il Monza che arriva a pochi giorni dal ritorno dei quarti di Champions con il Benfica: "Con le squadre di prima fascia ha sempre fatto grandi partite. L’Inter ha una squadra forte.