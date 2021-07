Bengtsson, in arrivo il film sull’ex Inter: rilasciato il trailer di ‘Tigers’

La pellicola è liberamente ispirata alla storia dell'ex nerazzurro

La Adler Entertainment ha rilasciato il trailer ufficiale di 'Tigers', film diretto da Ronnie Sandahl, già sceneggiatore di Borg McEnroe, e liberamente ispirato alla storia dell’ex Inter Martin Bengtsson. Il calciatore, che ha raccontato la sua storia personale nel libro Nell’ombra di San Siro (In The Shadow of San Siro), arrivò in nerazzurro nel 2004 che lo aggregò alla formazione Primavera. Ma a Milano non resse la pressione e, colpito da depressione, fu costretto a ritirarsi dal calcio a soli 19 anni.