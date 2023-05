Dopo la certificazione della conquista del titolo nazionale numero 38, il tecnico del Benfica Roger Schmidt fa il bilancio consuntivo di questa stagione delle Aguias. Sottolineando qual è stato, a suo dire, il momento più delicato dell'annata: "Le sconfitte contro Porto, Inter in Champions League e Chaves. È stata forse la fase peggiore della stagione per noi. Abbiamo mantenuto un livello molto alto, ma in quelle due settimane non siamo stati al massimo. Non eravamo così dominanti, bravi a controllare il gioco, a difendere come lo eravamo stati prima. E i nostri avversari sono stati molto efficaci in queste partite. Ma quello che abbiamo fatto dopo, per ribaltare la situazione, è stato molto importante per il prosieguo della stagione.

Comunque, non è un peccato non riuscire a battere l'Inter. È stato un grande risultato per i giocatori, ho fatto loro i complimenti. Il modo in cui il Benfica ha giocato questa stagione nelle competizioni internazionali è stato incredibile".