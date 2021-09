Benfica, Lazaro esulta: “Che emozione vincere davanti ai nostri tifosi”

Da quando è arrivato a Lisbona, Valentino Lazaro non desiderava altro che giocare con la maglia del Benfica di fronte al pubblico di casa. Un sogno realizzato ieri, nel 3-1 rifilato al Boavista, nel quale l’austriaco è stato protagonista...

