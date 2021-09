Benfica, Lazaro deluso per il pari di Kiev: “Ma ora 3 punti col Barcellona”

L'esterno in prestito dall'Inter: "Se il gol segnato dalla Dynamo alla fine fosse stato valido, sarebbe stato molto ingiusto"

Un pareggio col rischio di beffa nel finale, per il gol poi annullato dal Var segnato da Mykola Shaparenko in pieno recupero, che però non va giù a Valentino Lazaro. L'esterno del Benfica in prestito dall'Inter, nel dopopartita della sfida con la Dynamo Kiev, ha accolto con rammarico il risultato arrivato in Ucraina: "Avevamo il controllo della partita. Siamo statu squadra che ha creato più occasioni, ci è mancata un po' di fortuna. Se il gol segnato alla fine fosse stato valido, sarebbe stato molto ingiusto. Questa è stata la nostra prima partita, è finita 0-0. La prossima è con il Barcellona, ​​che ha perso 3-0 in casa contro il Barcellona, ​​vedremo. Siamo dispiaciuti per questo sorteggio, ma è una cosa del passato. Una partita contro il Barcellona è sempre speciale, ma proveremo a vincere e spero di ottenere i tre punti. Tutte le squadre hanno molte qualità per continuare nella competizione e noi siamo una di queste. Non ci arrendiamo, andiamo avanti e dobbiamo migliorare".