Benfica, Joao Mario e non solo. Jorge Jesus: “Soddisfatto della rosa che ho”

L'allenatore della nuova squadra dell'ex Inter parla prima di affrontare lo Spartak nei preliminari Champions

Prima di partire per la Russia, dove il suo Benfica è atteso dalla sfida valida per i preliminari di Champions League contro lo Spartak Mosca, il tecnico del club portoghese Jorge Jesus chiude praticamente il mercato dei biancorossi, che ha visto anche l'arrivo di Joao Mario dopo la risoluzione con l'Inter: "Sono soddisfatto della rosa che ho. La gara con lo Spartak? È sempre importante vincere. Dobbiamo iniziare a fare bene, perché inizieremo a giocare per davvero".