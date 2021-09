Benfica-Barcellona, Lazaro alza bandiera bianca al 46′: problema alla gamba

Problema fisico per il laterale di proprietà dell'Inter nel match vinto 3-0 dai portoghesi

E' durato un tempo Benfica-Barcellona per Valentino Lazaro, che ha dovuto alzare bandiera bianca poco prima del duplice fischio per un problema alla gamba sinistra. Poco male per le Aguias portoghesi che, nonostante il forfait del laterale austriaco di proprietà dell'Inter, sostituito da Gilberto, sono riuscite ad arrotondare il risultato nella ripresa dopo il vantaggio minimo dei primi 45': 3-0 alla fine, grazie alla doppietta di Darwin Nunez e al gol di Rafa Silva. Lo riporta A Bola.