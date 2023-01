Grande protagonista di giornata ieri Michele Di Gregorio, portiere del Monza dal passato nerazzurro che ieri ha portato a casa altri tre fondamentali punti, raccolti ancora una volta contro la Juventus. A parlare della prestazione del giovane estremo difensore è Carlo Alberto Belloni, suo agente. "Non ho ancora fatto in tempo a sentirlo. Mentre guardavo la partita ho provato grande piacere, perché giocare contro la Juve è una vetrina particolare, ma sono contento per il momento in generale della squadra" ha detto a Calciomercato.it. "Rimpianti con l’Inter? - ha continuato -. Assolutamente no, quando abbiamo iniziato questo percorso per poter arrivare in Serie A, l’obiettivo finale era arrivare all’Inter, siamo ancora in tempo. C’è stata la cessione in estate dovuta ad obbligo di riscatto che io avevo chiesto dal momento in cui il Monza aveva voluto far fare la seconda stagione di fila a Michele. Penso ci sia differenza a fare la Serie A a Monza e all’Inter e credo che i passi giusti li stia facendo quest’anno. L’idea era cercare di vincere un campionato per salire di categoria perché pensavamo potesse essere la cosa migliore per un portiere come lui e si è realizzata con il Monza che ha tra l’altro una proprietà con una forza economica tale da poter fare un mercato non da neopromossa.