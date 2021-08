Bellinazzo: “Super League ripudiata, ora Psg e inglesi scaveranno un solco”

Il giornalista: "La differenza di ricavi sarà sempre più difficile da colmare. Altro che calcio democratico e popolare

Dal proprio profilo Twitter, Marco Bellinazzo lancia una riflessione legata alla partenza di Lionel Messi dal Barcellona, con destinazione Psg: "Il passaggio di Messi al Psg dimostra come il ripudio della Superlega (non la versione da circolo esclusivo, ma una aperta al merito sportivo e molto più equa nelle distribuzione delle risorse su cui si doveva lavorare) fosse strumentale e abbia finito per favorire alcuni club. I club inglesi e il Psg scaveranno un ulteriore solco. E quella differenza di ricavi sarà sempre più difficile da colmare. Altro che calcio democratico e popolare. Boris Johnson ha difeso la Premier. Ma il presidente Ceferin ha fatto davvero quelli del calcio europeo? Non credo".