"Non so dove si siano arenate le trattative per uno stadio privato della Fiorentina - continua nella disamina su Calciomercato.it in onda su TV Play -. La complicazione e la difficoltà nel costruire stadi in Italia dimostra la difficoltà degli enti locali ad agire, anche per timori di abusi di ufficio. Non dico che uno stadio vada fatto obbligatoriamente nel luogo designato dal club, ma in un Paese serio quando un’azienda propone un progetto deve ricevere una risposta in tempi ragionevoli, al massimo due anni. Non si può accettare la melina. Inter e Milan hanno perso quattro anni senza ricevere una risposta, questi due club perdono rispettivamente una cinquantina di milioni all’anno a testa", conclude il giornalista.