Bellinazzo: “Nei top cub squilibrio tra entrate e uscite. Scudetto? Inter avanti”

L'esperto di finanza: "Inter perso quasi 350 milioni con un passivo di 245 milioni al 30 giugno 2021"

Continua ad agitare l'opinione pubblica la questione plusvalenze che ha investito la Juventus in modo particolare. Situazione che potrebbe avere un effetto domino nel calcio italiano e non solo. A parlarne è l'esperto di finanza Marco Bellinazzo che, intervistato da SportCafe24, parla anche dell'attuale situazione economica delle big, Inter compresa. "Queste due stagioni sono state caratterizzate dalle complicazioni del Covid e hanno aggravato la maggior parte dei top club italiani, così come la situazione di squilibrio economico che si portavano dietro già da prima della pandemia. La Juventus e il Milan hanno perso nella stagione 2020-2021 circa 300 milioni, mentre l’Inter quasi 350 milioni con un passivo di 245 milioni al 30 giugno 2021. La Roma anche ha perso quasi 400 milioni. Il Napoli ha una situazione un pò diversa perchè non ho ancora il passivo del 2021, ma credo abbia perso circa 20 milioni nel 2020. Dunque è evidente che c’è un problema di squlibrio nei top cub tra entrate e uscitete legate alla pandemia".

"La Juve credo abbia un problema di equilibrio, che va trovato, specie dopo l’addio di Ronaldo. Si necessita di un maggiore amalgama tra i giocatori che in questo momento non c’è. La Juventus è venuta meno in tante partite, anche con le squadre piccole, cosa che non è da Juve perchè ha sempre vinto anche non giocando benissimo in determinate partite. Questo è un po’ il segnale di questa crisi tecnica che, però, Allegri ha tutte le carte per poter risolvere. La Juve ha un organico non all’altezza dell’Inter però è comunque un organico, nonostante l’addio di Ronaldo, di tutto rispetto".