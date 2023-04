L'esperto di finanza sportiva Marco Bellinazzo ha parlato a Tmw Radio di alcune tematiche rilevanti, come gli stadi per fare un netto passo in avanti sul piano del calcio italiano: “Lo stadio deve essere di qualità, prima che di proprietà. Chiaramente la proprietà aiuta, ma la realizzazione di un impianto moderno deve incrementare i ricavi. Molto spesso, laddove ci sono stadi di qualità, ci sono ricavi. Il concetto di entrare allo stadio rimanda al giorno della gara ma anche a quelli extra, con tutti i servizi e le attività che si devono garantire ai tifosi e che consentano all’impianto di vivere e generare ricavi, anche nei giorni senza partite".