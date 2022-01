Bellinazzo: “In questo momento ridurre le squadre della A è indispensabile”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore: "Con la riduzione a 5mila spettatori persi altri 15 milioni di introiti"

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato ai microfoni di TMW Radio esaminando la questione degli aiuti economici che il Governo è pronto a destinare al mondo dello sport: "Certamente non basteranno rispetto alle perdite del sistema calcio in questo biennio. Si parla di circa mezzo miliardo di mancate entrate, ai quali vanno aggiunte altre contrazioni di ricavi e quindi danni. Bisogna che le istituzioni riflettano, soprattutto se chiedono al calcio dei sacrifici, come la recente limitazione a 5mila spettatori che, di per sé, ha portato a una quindici di milioni di euro di minori introiti. A mio giudizio i contributi per lo sport sono scarsi, fatico a vedere interventi strutturali. In questa fase, per esempio, trovo ancora più indispensabile la riduzione del numero delle squadre, a partire dalla Serie A. Urgono misure straordinarie, il mondo del calcio fa bene a denunciare di essere sulla soglia del default ma è anche vero che occorrerebbe maggiore responsabilità nell'allestimento del tavolo".