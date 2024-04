Intervenuto ai microfoni di Telecapri, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo esprime una certezza in merito al Napoli e alle sue finanze: "Potrà sembrare strano, visto il fatturato più alto, ma il Napoli sta meglio delle altre. Il Milan è messo un po' meglio di Juventus e Inter, ma questi club hanno ora risorse inferiori rispetto al Napoli. E a differenza delle altre, il Napoli ha una proprietà che negli anni non ha immesso nulla nel club se si escludono naturalmente gli anni della C perché il club ha scelto la linea dell'autofinanziamento, quindi la società si è retta sulle sue gambe, ossia sui tifosi, sui diritti tv, sulle plusvalenze, sulla capacità di valorizzare i calciatori acquistati".