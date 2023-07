Marcelo Brozovic è solo uno dei tanti talenti del calcio europeo migrato in Arabia. Come l'ex Inter anche Milinkovic Savic, altro gioiello del calcio italiano 'scappato' in Medio Oriente. Un fenomeno, quello del calcio saudita, che sembra cominciare a minare le certezze e gli equilibri del panorama calcistico europeo.

A parlarne è l'esperto di materia finanziaria in ambito calcistico, Marco Bellinazzo che, intervenuto a Tutti Convocati dice: "L'Arabia Saudita sta pensando di candidarsi per i Mondiali del 2034, perché si son resi conto che per il 2030 sarebbe servita la costruzione di troppi stadi, visto che ci sarà la partecipazione di 48 squadre. La FIFA e la UEFA si guardano tra di loro, però è il signor Infantino che ha creato un modello di calcio più ampio, con Stati come Stati Uniti, Arabia Saudita, Sudafrica. Tutti voti pro-Infantino che hanno messo in minoranza l'Europa. Il vero obiettivo della Saudi League è quello di immaginare una lega araba che raggruppi tutti i paesi arabi, che vada dal Marocco al Qatar, cercando di coinvolgere dei grossi brand europei. Il calcio continentale è schiacciato tra la Premier League e queste nuove potenze. L'idea di un grande campionato europeo a me piace molto poi si può anche aprire agli inglesi ed è l'unico modo per salvare il nostro calcio".