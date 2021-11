Bellinazzo: “Caos plusvalenze? Non è un problema che si risolve con i processi”

"I processi non mi persuadono. Ne abbiamo già visti troppi, in tanti ambiti, senza che nulla cambiasse", ha aggiunto

Attraverso i propri social, il giornalista de Il Sole 24 OreMarco Bellinazzo ha detto la sua sulle indagini relative alle plusvalenze gonfiate a carico della Juventus: "Ecco alcune considerazioni sul tema plusvalenze Juventus (per chi ha la pazienza di leggere): il ricorso a plusvalenze gonfiate per aggiustare i conti è un problema strutturale e come tale non si risolve con inchieste e processi (ma in Italia è così). È un problema di sistema. E mi aspetto ora che tutte le procure aprano indagini sui club coinvolti nelle cosiddette operazioni a specchio, poiché queste implicano la consapevolezza e dunque la complicità di due club. Da quello che si evince dalle intercettazioni, i dirigenti della Juve hanno spinto sulla leva delle plusvalenze per sistemare i conti. È vietato? No. Esiste un listino prezzi che dica qual è il prezzo giusto di un calciatore ? No. Chi lo fisserà? La Procura o un perito? Bah... Il problema strutturale delle plusvalenze fittizie specie a specchio è che sono cambiali, creano costi futuri attraverso gli ammortamenti dei cartellini acquistati ipotecando il futuro dei club. È già accaduto in Serie A e non solo come ho scritto ne 'La fine del calcio italiano'".