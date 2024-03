Valon Behrami, ospite degli studi di DAZN, ha espresso una critica relativamente ai commenti sull'eliminazione dalla Champions League dell'Inter. "La cosa straordinaria è che è cambiato il giudizio rispetto alla Champions dell'Inter dell'anno scorso; abbiamo detto che l'Inter è stata straordinaria, riconfermato Inzaghi, squadra costruita per lui. Quest'anno la squadra esce agli ottavi e il giudizio sulla stagione non cambia. Non vedo coerenza... Se il lavoro di un allenatore si giudica su una maratona, se valutiamo le stagioni di Simone Inzaghi allora il lavoro non è stato buono perché non ha vinto negli anni prima".