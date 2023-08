Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex centrocampista Valon Behrami, oggi opinionista, ha parlato così dell'approdo che appare ormai imminente di Romelu Lukaku alla Roma: "Il Lukaku che sta bene è un giocatore che ti alza il baricentro ed è una cosa positiva per la Roma, ma non è un giocatore che ti sposta gli equilibri. Anche lo scorso anno all'Inter non è stato lui a trascinare la squadra, stavano bene tutti ed erano in ripresa, sono arrivati in finale di Champions senza Lukaku. Ci sono state partite in cui il belga non ha visto proprio la porta", ha concluso.