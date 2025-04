Durante il consueto appuntamento del lunedì con 'Step on Football' su DAZN, Valon Behrami non ha escluso l'ipotesi di una possibile separazione a fine stagione tra l'Inter e Simone Inzaghi in caso di Triplete, proprio come accade con José Mourinho nel 2010: "Paradossalmente, è più facile che resti se non vince nulla. L'Inter potenzialmente può vincere tutto, è l'anno buono. Se la gioca sia col Bayern che con il Barcellona in Champions", il pronostico dell'ex centrocampista della Lazio.