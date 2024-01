Valon Behrami guarda il lato negativo del successo dell'Inter contro il Verona. La sua analisi a DAZN: "Inter sotto ritmo in questo momento, in difesa anche vulnerabile. Quando vinci sei contento, ma devi vedere in questo caso anche il lato negativo. Il centrocampo dell’Inter ad oggi fa più fatica rispetto a prima. Non bisogna focalizzarci sui numeri".