"Una partita sicuramente non brillante da parte dell'Inter, ma il risultato è fondamentale. Partita difficile, tipica di quando non trovi spazi. Ma la cosa che più conta è vincere in questi casi e in questo modo mandi anche un segnale alla concorrenza". Così Valon Behrami su DAZN dopo l'1-0 nerazzurro al Genoa.

"Vanno dati tanti meriti al Genoa perché ha giocato davvero un'ottima gara - insiste l'ex centrocampista svizzero -. Lautaro? Apprezzo quando i calciatori parlano chiaro come ha fatto lui, a testa alta, spiegando anche il post Juve-Inter. Come giocatore è talmente straordinario che personalmente metto anche in secondo piano i gol. Calciatore totale".

"Inter poco brillante? Dal punto di vista fisico qualcosa è mancato, così come pure nella pulizia tecnica. E in alcuni momenti non ha l'uomo in grado di andare nell'uno contro uno. Un po' troppo prevedibile - spiega Behrami -. Sarebbe interessante capire che tipo di lavoro sia stato fatto in queste due settimane senza impegni infrasettimanali. Magari hanno messo qualche carico che ora ti toglie un po' di brillantezza ma che poi tornerà molto utile col passare delle partite tra marzo e aprile".