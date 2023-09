Valon Behrami ha analizzato la situazione in casa nerazzurra a DAZN: "Anche l’anno scorso la rosa dell’Inter era obiettivamente completa, per me già allora era la favorita. All’inizio è sempre facile tenere sulla corda tutti i giocatori perché c’è entusiasmo. Anche quelli che entrano dalla panchina riescono a fare bene. Però bisogna vedere cosa succede alla lunga. Perché quando ruoti tanto è difficile mantenere gli equilibri".