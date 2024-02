Gianfranco Bedin, ex pilastro della Grande Inter, dice la sua sul match che attende i nerazzurri domani contro l'Atletico. "II percorso dell'Inter in campionato è talmente positivo che tutti adesso stiamo sognando uno stesso cammino in Champions League, come se fosse la cosa più facile del mondo... - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ma questa squadra non è un sogno, è realtà.

Una bellissima realtà. Si è meritata sul campo di essere considerata una delle migliori squadre della competizione: non solo io, ma tutti la mettono tra le favorite per la vittoria finale. E la cosa curiosa è che molto è nato da una sconfitta: ero a Istanbul per la finale della scorsa edizione, ci sia mo andati vicinissimi, ma dopo quella partita persa la squadra è definitivamente sbocciata".