L'ex giocatore della Grande Inter Gianfranco Bedin si pronuncia sulla sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Juventus ai microfoni de IlSussidiario.net. Partendo da un auspicio: "Spero di andare allo stadio, di essere in tribuna. Spero di esserci... Partita già decisiva per lo Scudetto? No, è troppo presto, manca ancora tutto il girone di ritorno: non la vedo già decisiva".

Sarà un’Inter che punterà tutto su Lautaro Martinez?

"Lautaro Martinez è forte, ma l’Inter ha dimostrato di essere una squadra altrettanto forte, una squadra veramente completa".

Dimarco potrebbe essere l’uomo in più dei nerazzurri?

" Niente da dire su Dimarco: è cresciuto molto, ha fatto cose importanti, ha confermato di essere un giocatore di valore per l’Inter. Ma tutti i calciatori dell’Inter sanno giocare bene, sanno essere molto bravI".

Il suo pronostico su Inter-Juventus?

"È sempre un incontro che sfugge a ogni pronostico, difficile dire chi possa vincere. Metto una tripla".