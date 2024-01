"Se l’Inter dovesse ripetere la partita della semifinale con la Lazio avrebbe grosse possibilità di vincere, ma non va sottovalutato il Napoli, perché le finali sono partite a sé" ha detto Evaristo Beccalossi, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno. "Lo stesso discorso vale per la partita successiva di campionato con la Fiorentina. Non sempre le cose vanno come sono sulla carta, nel calcio non c’è niente di certo - ha continuato proiettandosi anche alla prossima sfida di campionato contro la squadra toscana.

Sulla squadra di Italiano:

"Non conosco bene la realtà viola, penso stia facendo un percorso importante. Fossi un tifoso viola sarei contento per l’atteggiamento e il gioco che propone la squadra. Poi è chiaro che nel calcio si guarda solo al risultato, che è importantissimo ma c’è anche un lavoro e un percorso dietro".

Sul mercato:

"Dipende da cosa vuole fare la società".