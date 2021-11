Beccalossi: “Scudetto, l’Inter sta mettendo a posto le cose”. Poi retroscena sul Napoli

Becca ricorda: "Se non fosse arrivato Maradona, e meno male che è arrivato, avevo dato la disponibilità per andare in azzurro".

"Essermi ritagliato un piccolo spazio in mezzo a gente come Zico e Platini è stato bello. Io vicino al Napoli? Se non fosse arrivato Maradona, e meno male che è arrivato, avevo dato la disponibilità per arrivare". Lo ha raccontato Evaristo Beccalossi, ex fantasista dell'Inter, parlando a Radio Marte. Prima di soffermarsi sulla stretta attualità, l'imminente incrocio dal sapor di scudetto tra i nerazzurri e la squadra di Luciano Spalletti: "Il Napoli quest’anno deve cercare di puntare in alto perché ha la squadra per vincere il campionato - spiega il Becca -. Per ciò che s, l’Inter è ancora competitiva e sta cercando di mettere a posto alcune cose. Per la vittoria finale lotteranno con il Napoli e non bisogna sottovalutare il Milan, che da un anno e mezzo è ai vertici della classifica, merita rispetto. I rossoneri sono lì meritatamente".